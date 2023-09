Milano, 11 set. (askanews) - "Invito chi non la conosce a venire a Pontida a conoscere Marine Le Pen: è una donna straordinaria aperta, curiosa, culturalmente evoluta che non esclude nessuno che ha un'idea di Europa di sicurezza, di famiglia, di lavoro e di agricoltura diversa da Macron". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della chiusura del progetto 'On the road' a Palazzo Pirelli, parlando dell'evento simbolo del Carroccio in agenda domenica 17 settembre.