ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Salvini contestato a Milano, il ministro: "Casinisti"

Milano, 4 mag. (askanews) - Matteo Salvini contestato a Milano durante una visita alle case popolari di San Siro in Piazzale Selinunte, dove il ministro delle Infrastrutture e vicepremier era in visita, in un cantiere di riqualificazione di edifici Aler.

Salvini ha commentato dichiarando che nel quartiere ci sono "4.500 case popolari con tantissime persone perbene che non meritano di rimanere ostaggio di occupanti abusivi, spacciatori, maranza, casinisti vari come quelli che ci sono fuori", riferendosi ai contestatori. "Siamo l'unico caso al mondo dove qualcuno protesta perché sgomberiamo le case occupate abusivamente, le sistemiamo e le riassegniamo a tempo record alle famiglie che sono in lista d'attesa", ha aggiunto.

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