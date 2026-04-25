ULTIME NOTIZIE 25 APRILE 2026

Salvini al Florence American Cemetery: "25 aprile di tutti, per tutti"

Tavarnuzze (Firenze), 25 apr. (askanews) - Per le celebrazioni del 25 aprile il leader della Lega e vice-premier Matteo Salvini si è recato al Florence American Cemetery a Tavarnuzze, alle porte di Firenze, e parlando a margine con i giornalisti ha dichiarato: "Oggi si festeggia la Liberazione figlia di tanti ragazzi e di tante ragazze che hanno dato la vita, più di 300mila alleati, da tutto il mondo, quasi centomila dagli Stati Uniti, siamo qua anche grazie a loro. È una giornata di tutti, per tutti e spero che non passino ancora troppi anni perchè sia una giornata di riconciliazione e pacificazione nazionale perché dopo 80 anni ancora polemiche, divisioni, scontri ai cortei, fischi in una giornata che dovrebbe festeggiare la risorgenza fanno male".

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