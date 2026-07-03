ULTIME NOTIZIE 03 LUGLIO 2026

Salvini: abbiamo il servizio ferroviario migliore d'Europa

Firenze, 3 lug. (askanews) - La puntualità dei treni è in costante miglioramento, nonostante il numero record di cantieri aperti, treni in circolazione e passeggeri trasportati. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al cantiere della nuova stazione Av di Firenze, rivendicando dati all'80% per l'Alta velocità e al 91% per i regionali. "Ci può sempre essere un disservizio - ha aggiunto - ma siamo il servizio ferroviario migliore d'Europa".

"Il tasso di puntualità è in costante miglioramento - afferma Salvini - E' all'ottanta per cento dell'Alta velocità, al 91 per cento dei regionali. Nonostante il massimo storico di cantieri, di treni circolanti e di passeggeri trasportati. Ci può sempre essere un disservizio ma siamo il servizio ferroviario migliore d'Europa".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi