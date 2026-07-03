Salvini: abbiamo il servizio ferroviario migliore d'Europa

Firenze, 3 lug. (askanews) - La puntualità dei treni è in costante miglioramento, nonostante il numero record di cantieri aperti, treni in circolazione e passeggeri trasportati. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al cantiere della nuova stazione Av di Firenze, rivendicando dati all'80% per l'Alta velocità e al 91% per i regionali. "Ci può sempre essere un disservizio - ha aggiunto - ma siamo il servizio ferroviario migliore d'Europa".

"Il tasso di puntualità è in costante miglioramento - afferma Salvini - E' all'ottanta per cento dell'Alta velocità, al 91 per cento dei regionali. Nonostante il massimo storico di cantieri, di treni circolanti e di passeggeri trasportati. Ci può sempre essere un disservizio ma siamo il servizio ferroviario migliore d'Europa".