Salvini a Villa San Giovanni: Non dite qualora! Ponte Stretto si farà

Roma, 7 ago. (askanews) - "Non qualora non si facesse il ponte... Siamo qui a festeggiare l'approvazione!". Matteo Salvini chiede ottimismo ai giornalisti che lo intervistano a Villa San Giovanni, Reggio Calabria, il giorno dopo l'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto da parte del Cipess, il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo. L'infrastruttura che unirà la Calabria alla Sicilia, che in molti nel centrodestra hanno dedicato a Silvio Berlusconi, sarà lunga 3,3 chilometri e percorribile a partire dal 2032-33 per un investimento previsto di 13,5 miliardi.

Alle critiche dell'ex compagno di partito, Roberto Castelli, sulle risorse che il ponte sottrarrebbe al Nord Italia, il ministro delle Infrastrutture e vice-premier leghista risponde:

"L'ex governatore di sinistra della Sardegna (Francesco, ndr) Pigliaru ha detto 'viva il ponte', un architetto, sicuramente non vicino alla Lega o al centrodestra come Fuksas ha detto che serve il ponte, tanti amministratori locali non della Lega dicono 'viva il ponte', siamo in democrazia ognuno è libero di pensare quello che vuole. Coloro che dicono 'prima del ponte bisogna fare altro', lo dicono da un secolo e in un secolo non c'è né il ponte né l'altro", ha commentato Salvini.

Anche la premier Giorgia Meloni mercoledì ha partecipato alla riunione del Cipess e ha elogiato l'"opera simbolo" del Ponte:

"Sono contento, è la presidente del Consiglio, io in tasca 13 miliardi e mezzo per fare il ponte tutte le metropolitane, le ferrovie e le strade non li avevo, gli studi dicono che sul territorio ci sarà una ricaduta di 23 miliardi, chi dice che è una spesa eccessiva, ne arriverà quasi il doppio, ci vediamo qua fra 10 anni per vedere come cambia lo stretto", ha detto Salvini.

Infine, riguardo alle polemiche legate alla vicenda Al-Masri, Salvini svicola per il secondo giorno consecutivo:

"Oggi è una giornata così bella, il sole calabrese e siciliano è così bello, che mi permetto di parlare solo di questo ponte, da domani parliamo di tutto il resto", ha concluso.