Salvini: 30 miliardi di cantieri alta velocità al Sud, ma manca Ponte

Roma, 22 set. (askanews) - Alla fiera del trasporto a Berlino "oggi ci sono 220 aziende italiane che innovano, creano lavoro e portano in Italia i frutti del loro lavoro. Devo dire che il ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), come ente autonomo di regolazione, è stato e sarà fondamentale per accompagnare con equilibrio lo sviluppo del Paese. Noi abbiamo cantieri enormi aperti in Italia, anche trasfrontalieri, penso alla TAV, penso al tunnel del Brennero, entrambi operativi fra il 2032 e il 2033, quindi treni veloci tra Torino e Lione e fra Milano e Monaco di Baviera": lo ha affermato il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento alla relazione annuale dell'Autorità di regolazione dei trasporti al Parlamento.

"Abbiamo più di 200 chilometri di alta velocità in lavorazione, penso alla rivoluzione che porterà la Roma-Napoli-Bari e abbiamo quasi 30 miliardi di euro di cantieri aperti oggi in Sicilia e in Calabria. Motivo per cui con 30 miliardi di cantieri stradali e ferroviari aperti sia in Sicilia che in Calabria non riuscire a colmare quel gap, quella cesura, quella trincea, quel divario di tre chilometri che separa la Sicilia dal resto del continente - ha detto - non avrebbe nessun senso dal punto di vista economico, trasportistico e infrastrutturale e logistico".

"Anche perché Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana in corso di progettazione all'alta velocità fino a Reggio Calabria saranno le settimane decisive, conto che il lavoro enorme di ingegneri, consulenti, tecnici, geologi, architetti, esperti e docenti universitari porti anche nelle prossime settimane all'avvio dei lavori per la più grande opera pubblica in progettazione nel continente europeo", ha rilevato Salvini.