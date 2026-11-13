Salvate 19 persone a Ventimiglia rimaste bloccate sotto un ponte

Ventimiglia, 13 nov. (askanews) - Si è concluso il soccorso dei vigili del fuoco a Ventimiglia (IM), lungo il corso del fiume Roia.
Dopo aver tratto in salvo le prime 14 persone rimaste bloccate sotto due campate di un ponte ferroviario a causa del rapido innalzamento del livello dell'acqua, i soccorritori hanno esteso le verifiche alle ultime due campate della struttura, individuando ed evacuando in sicurezza altre 5 persone. L'intervento si è così chiuso con un totale di 19 persone portate in salvo.