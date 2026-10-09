ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

Salute, Schillaci: innovazione e accessibilità di pari passo

Roma, 9 ott. (askanews) - "Una giornata importante, dedicata all'accessibilità delle cure e all'innovazione, due concetti che devono andare avanti di pari passo perché l'innovazione è fondamentale per avere cure migliori è importante l'accessibilità: tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla regione dove risiedono, dalle condizioni sociali ed economiche, devono avere le stesse possibilità di accesso alle cure più moderne".

Lo ha evidenziato il ministro della Salute Orazio Schillaci in occasione dell'evento al ministero promosso da I-Com e intitolato "Accessibilità globale, accessibilità locale" Le sfide per garantire terapie e cure nel mondo che cambia.

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