ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

Salute, Osborn (I-Com): colli di bottiglia regioni

Roma, 9 ott. (askanews) - "L'Italia e l'Europa affrontano tempi complicati, non impossibili, ma che richiedono delle risposte. Iniziando a riuscire a produrre ciò che importiamo con più difficoltà adesso. Nel frattempo il nostro paese ha un unicum in Europa, perchè dopo le procedure europee abbiamo dei colli di bottiglia regionali estremamente differenziati tra regioni che fanno sì che un farmaco, una terapia, una modalità di cura impieghi molto più tempo ad arrivare. I farmaci in modo particolare, anche per i farmaci orfani. E anche qui provare a dare maggiore uniformità lavorando ad una vera politica di early access".

Lo ha dichiarato il Direttore dell'Area Salute I-Com Thomas Osborn che ha presentato uno studio in occasione dell'evento al Ministero della Salute su Accessibilità globale, accessibilità locale - Le sfide per garantire terapie e cure nel mondo che cambia.

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