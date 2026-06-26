Salute orale: la prevenzione tutela salute e sostenibilità

Roma, 26 giu. (askanews) - Presso la Sala Regina della Camera dei Deputati di Roma si è tenuto il Congresso Internazionale della Salute Orale (CISO), promosso da Curasept in occasione dei suoi 25 anni. Al centro dell'evento il tema di come la cattiva salute orale non generi soltanto costi odontoiatrici, ma possa anche portare a complicazioni cliniche e avere un impatto su altre patologie correlate, come il diabete e le malattie cardiovascolari.

"Esiste una correlazione tra la salute orale e la salute generale, quindi intervenire adeguatamente in prevenzione, per diminuire il rischio di incorrere in una malattia dell'apparato masticatorio, contribuisce al miglioramento del benessere generale. Questo ha due impatti: sia il mantenimento in salute dell'apparato masticatorio, sia una situazione di benessere generale che contribuisce alla diminuzione delle incidenze e della cronicità delle malattie metaboliche che tanto incidono anche da un punto di vista assistenziale ed economico nei conti dello Stato italiano" ha dichiarato Stefano Giovannardi, Presidente di Curasept.

Questi sono gli aspetti principali che emergono dalla nuova Umbrella Review 'Salute orale: scenari globali e prospettive', realizzata dall'Università Bocconi, che si è basata su 106 studi pubblicati negli ultimi dieci anni.

"Questi eventi sono importanti perché pongono, all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica, un tema che è un po' sotto traccia. Magari è presente nella letteratura scientifica che mostra la nostra Umbrella Review, ma non è ancora all'attenzione generale. Ci sono molte persone che si prendono cura di sé stesse e della salute orale, ma ci sono anche molte persone che non se lo possono permettere oggi, ed è importante pensarci" ha aggiunto Francesco Billari, Rettore dell'Università Bocconi di Milano

Un messaggio che coinvolge anche le istituzioni, chiamate a promuovere la prevenzione e una maggiore integrazione della salute orale nei percorsi di cura.

"Il messaggio è che dobbiamo curare i nostri denti. La nostra salute orale è assolutamente fondamentale, perché può portare all'insorgere di patologie molto invalidanti, importanti, cardiocircolatorie, al diabete e ad altre che in qualche modo impattano sulla qualità della vita delle persone" ha concluso Luciano Ciocchetti, Vicepresidente Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati

Nel corso del Congresso, inoltre, le società scientifiche presenti hanno siglato il primo Manifesto della Salute Orale, che vuole ribadire un concetto chiave: investire in prevenzione e promozione della salute orale genera benefici non solo clinici, ma anche economici e sociali.