Salute mentale, rompere il silenzio delle donne

Milano, 8 ott. (askanews) - Una donna su tre sperimenta ansia o depressione nel corso della propria vita. Eppure parlare apertamente del proprio benessere mentale resta difficile: secondo un'indagine Lanc me-Ipsos, l'80% delle donne ammette di dire "sto bene" anche quando non è così. È da questa realtà che nasce "I'm Fine", il progetto globale di Lanc me per sensibilizzare sulla salute mentale femminile e favorire una maggiore attenzione ai primi segnali di disagio.

In Italia, Lanc me ha scelto Telefono Amico come partner per portare avanti questo messaggio, puntando sull'ascolto e sulla possibilità di trovare uno spazio libero dal giudizio in cui esprimere ciò che si prova.

"Avere uno spazio è fondamentale per fare chiarezza nei propri pensieri, riordinarli e dare l'opportunità di esprimere il proprio malessere. Senza che sia una mera questione di genere, la donna affronta nella vita molte fasi particolarmente delicate, anche dal punto di vista biologico: dall'adolescenza al ciclo mestruale, fino alla maternità, all'allattamento e alla menopausa. In questo senso, si trova ad affrontare una complessità maggiore rispetto al resto della popolazione" ha dichiarato Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia.

Una collaborazione che nasce dalla volontà di affrontare il tema non soltanto attraverso la sensibilizzazione, ma anche con strumenti concreti di prevenzione e di consapevolezza: nell'ambito del progetto viene infatti messo a disposizione di tutte le donne un test di autovalutazione clinicamente validato - disponibile sul sito della campagna IMFINE.COM - che aiuta a identificare precocemente i segnali di rischio e a favorire un intervento tempestivo.

"Lanc me è un marchio globale che si occupa di bellezza. Ma la bellezza non è soltanto come appariamo, dipende soprattutto da come ci sentiamo. Per questo abbiamo deciso di avviare una partnership negli Stati Uniti con l'associazione ADAA, specializzata nei disturbi d'ansia e depressione femminile, e di affiancarla a livello locale con Telefono Amico Italia. Vogliamo declinare questo grande progetto sul territorio per stare vicini alle donne e affrontare un tema sempre più urgente come la salute mentale, che rappresenta la naturale estensione dei nostri valori" ha aggiunto Letizia Galeotti, General Manager di Lanc me Italia.

"I'm Fine" invita così a prestare maggiore attenzione al proprio benessere mentale, superando il silenzio e la difficoltà di mostrarsi vulnerabili. Un percorso che parte da un gesto semplice: riconoscere quello che si prova e trovare il coraggio di parlarne.