Salute mentale, Maieusis: art therapy per superamento stigma

Roma, 25 giu. (askanews) - "L'art therapy come superamento dello stigma. La Maieusis, comunità terapeutica da oltre 80 anni, ha organizzato una mostra a Bassano Romano per presentare i mosaici, che sono il simbolo del superamento dello stigma e dell'art therapy nella salute mentale. Solo a Roma sono 45 mila - 70 mila nell'intero territorio del Lazio - le famiglie coinvolte in questa malattia. Siamo arrivati al punto che questa grande difficoltà dei nostri giovani è ormai allarmante. Di conseguenza, siamo qui proprio per combattere lo stigma che perseguita la malattia mentale e per far vedere che i ragazzi sono capaci, con risorse e tanta voglia di rinnovarsi e di ricredere in se stessi per poter vivere in questa società come ognuno di noi". Lo ha detto Paola Marchetti, direttore generale di Maieusis, presentando "Tessere di vita, dove le voci restano: un dialogo fra arte, memoria e rinascita", mostra di mosaici e dipinti realizzati a mano da ragazzi in cura presso la Comunità Maieusis con patologie psichiatriche, esposti a Villa Giustiniani, Bassano Romano (Viterbo), fino al 5 luglio, nell'ambito della manifestazione storica dei Mercatini del Seicento.