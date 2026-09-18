Salute Glo-cal, dove la sanità locale incontra il globale

Vicenza, 18 set. (askanews) - Giunge al termine la XIII Summer School di Motore Sanità, intitolata "La Salute Glo-cal. L'innovazione dal mondo global alle realtà locali", che ha riunito istituzioni, esperti e professionisti per affrontare la sfida di trasformare le grandi innovazioni sanitarie globali, come nuove terapie, tecnologie e modelli organizzativi, in cure concrete, sicure ed eque per tutti i territori, con particolare attenzione alle aree montane e fragili.

L'intervista a Chiara Luisetto, Consigliere Regionale del Veneto: "In questi tre giorni abbiamo riflettuto su come la salute sia una questione al tempo stesso globale e locale. L'impegno della Regione Veneto punta a una programmazione coordinata e incentrata sui bisogni del territorio, capace di tradurre le politiche a livello locale per essere sempre più vicina ai cittadini".

Il commento di Ignazio Zullo, Componente del Senato della Repubblica: "Il bilancio è positivo perché ha riunito attorno allo stesso tavolo i diversi protagonisti della sanità: chi la vive sul piano politico, chi sul piano professionale e gli stakeholder che la supportano ogni giorno. È un bilancio positivo anche perché ci rende consapevoli di una grande necessità: non dobbiamo fermarci al tema dei finanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale, ma puntare alla riorganizzazione del Servizio Sanitario. Solo così potremo rispondere in modo davvero efficace ai bisogni di una popolazione che invecchia, registra un calo della natalità ed è sempre più segnata da malattie croniche e degenerative.".

Al centro del confronto figurano la sostenibilità e la resilienza del Servizio sanitario nazionale, l'importanza della prevenzione e delle vaccinazioni, la gestione delle cronicità e l'accesso a farmaci innovativi e terapie avanzate come le CAR-T grazie a reti cliniche efficienti e modelli di prossimità come la telemedicina e la farmacia dei servizi.

Le parole di Beatrice Lorenzin, Componente del Senato della Repubblica: "È un momento di riflessione cruciale sui bisogni del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di un nuovo impulso e di una nuova stagione, con più risorse e riforme mirate. Dobbiamo partire dal personale, rendendo di nuovo attrattive le professioni sanitarie per frenare la fuga dei cervelli e garantire i livelli essenziali di assistenza. L'obiettivo è assicurare un accesso equo ai servizi su tutto il territorio nazionale e realizzare un sistema moderno, digitale e interoperabile, capace di valorizzare i dati per l'organizzazione sanitaria senza mai perdere di vista l'umanità delle cure".

La Summer School di Motore Sanità di Gallio ha tracciato una rotta chiara: per garantire il futuro del Servizio Sanitario Nazionale non basta l'innovazione tecnologica, serve un'alleanza strategica tra visione globale e concretezza territoriale. Dalla telemedicina all'intelligenza artificiale, passando per la valorizzazione del personale e un adeguato finanziamento, la sfida dei prossimi anni sarà tradurre le riforme in equità d'accesso reale per ogni cittadino, senza lasciare indietro nessun territorio.