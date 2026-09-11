Salute e prevenzione, il benessere scende in strada

Monza, 11 set. (askanews) - E' attiva in Lombardia la campagna itinerante "Forever20 Tour", il progetto di Dr. Max, volto a promuovere uno stile di vita sano e attivo attraverso diverse iniziative dedicate alla prevenzione, al benessere e al movimento. Dal 7 al 30 settembre, infatti, Dr. Max sarà presente in 10 città lombarde con un caravan concepito come uno spazio aperto ai cittadini, attrezzato con postazioni per servizi dedicati.

Il caravan ospita fino a due postazioni per screening individuali dedicati ad analisi come il test dell'occhio secco, mappatura della pelle del viso e il longevity assessment, un percorso clinico di valutazione globale della salute e dell'età biologica della persona.

"L'obiettivo di Forever20 è portare quello che è il tema della prevenzione e del benessere al di fuori dei normali ambienti della salute, per avvicinarlo alla gente. In questo caso, con il tour del caravan che toccherà 10 città della Lombardia, portiamo una serie di servizi di screening per capire effettivamente qual è la nostra età metabolica e cosa possiamo fare, invece, per essere più giovani a lungo termine" ha dichiarato Francesco Ghibaudo, Chief Marketing & Customer Officer di Dr. Max Italia.

Dalla strada alla farmacia, Forever20 rafforza così il ruolo della farmacia come punto di riferimento non solo per la cura, ma anche per la prevenzione e il benessere.

"La missione di Dr. Max è rendere la cura accessibile a tutti e lo facciamo attraverso due leve fondamentali, che sono convenienza e servizio. Il farmacista gioca un ruolo fondamentale nell'attivare questo meccanismo, creando una relazione di fiducia con i pazienti e i clienti, capendone le esigenze e cercando di dare risposte alle loro necessità di cura nella maniera più conveniente possibile. In questo senso, Forever20 gioca un ruolo fondamentale perché racconta l'impegno di Dr. Max a supporto dello sviluppo della farmacia e dei servizi e dà anche un'occasione ai nostri clienti e pazienti di testare e provare i nostri servizi" ha aggiunto Alessandro Urbani, CEO di Dr. Max Italia.

E la sfida, ora, è trasformare la prevenzione in un'abitudine: più vicina, più semplice e parte della vita di tutti i giorni.