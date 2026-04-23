ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Salute, De Angelis (IFO): biopsia liquida, la tecnica rivoluzionaria

Roma, 23 apr. (askanews) - Una tecnica rivoluzionaria in ambito preventivo e screening, per le patologie oncologiche ma non solo. E' la biopsia liquida. Ce ne parla Livio De Angelis, Direttore Generale Istituti Fisioterapici Ospedalieri e Istituto Nazionale Tumori Regina Elena.

"Sono veramente orgoglioso del premio ricevuto dal mio direttore scientifico e da tutto l'Istituto Nazionale di Tumori Regina Elena. La biopsia liquida - sottolinea a margine degli Healthcare Awards, l'iniziativa promossa da Healthcare Policy e Formiche per premiare chi contribuisce, ogni giorno, a costruire valore nel sistema salute - è qualcosa di rivoluzionario e potrà essere qualcosa di rivoluzionario nell'ambito degli screening e nell'ambito dei follow-up per le patologie oncologiche. Significa riuscire ad arrivare ad estendere screening ad una fascia di popolazione immensa, perché è una metodica molto leggera; significa sostituire esami indaginosi e anche faticosi per i pazienti con esami semplicissimi e significa alleggerire il follow up che i nostri pazienti devono affrontare per 5 o 10 anni in base alla patologia. E' veramente una grande scommessa, è chiaro che la metodica deve crescere, deve essere perfezionata, ma ci vedo un grande futuro e ci scommettiamo sopra".

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