Salute, D'Angelo (Abbvie): puntiamo su sostenibilità ed efficienza

Roma, 23 apr. (askanews) - Efficienza energetica, riduzione delle emissioni e gestione delle risorse: per Abbvie, è possibile, nel settore biofarmaceutico, fare industria in modo sostenibile. Come spiega Marcello D'Angelo, Site Head di Abbvie Campoverde, alla cerimonia degli Healthcare Awards.

"Per Abbvie - dice - fare industria in maniera sostenibile nel settore biofarmaceutico significa impegnarsi concretamente, con risultati misurabili. A oggi abbiamo azzerato i rifiuti conferiti in discarica e l'80 % dei rifiuti prodotti dallo stabilimento vanno a riciclo, una percentuale molto più alta se consideriamo la media italiana. Abbiamo fatto scelte importanti anche per quanto riguarda la produzione di energia, il 95 % dell'energia che utilizza il sito è autoprodotta e abbiamo investito in un nuovo parco fotovoltaico da 1,6 megawatt che rappresenta la produzione di energia necessaria a una piccola comunità di circa 800 famiglie. Risultati concreti, impegno concreto e una visione strategica sul futuro".

"Il modello di Campoverde nell'ambito di Abbvie - prosegue D'Angelo - è un modello che mette ovviamente il paziente al primo posto, senza dimenticare però l'impatto positivo che può avere sulla comunità e sul territorio. Per questo motivo noi ci impegniamo ogni giorno a far sì che ci sia una stretta correlazione tra sostenibilità ed efficienza. La competitività non può prescindere dall'impatto che possiamo avere sulle risorse energetiche e ambientali e per questo motivo abbiamo dei piani molto concreti per avere un impatto zero".