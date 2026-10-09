Salute, Cattani: siamo in dimensione glocal

Roma, 9 ott. (askanews) - "La salute è entrata in una dimensione glocal, con risorse, infrastrutture, tecnologie che sono oggi disponibili e arrivano da tutte le parti del mondo e con competenze che si stanno trasformando rispetto al livello di innovazione. Per garantire e assicurare che i frutti del'innovazione nel mondo di oggi possano continuare ad arrivare in Italia dobbiamo migliorare i tempi di accesso e dotare la nazione di early access di farmaci innovativi". Inoltre prevenzione e completamento della riforma del pay back "che lo veda scendere dai livelli del 2023 per dare attrattività, non possiamo pensare ad una tassa di 3 mld nel 2027 sulle imprese che pagano già tasse e ritardi negli accessi".

Lo ha detto il Presidente di Farmindustria Marcello Cattani intervenendo al ministero della Salute al convegno su accessibilità e cure moderne promosso da I-Com.