Salone Auto Torino, successo di pubblico per la prima giornata

Milano, 26 set. (askanews) - Successo di pubblico nonostante il meteo per la prima giornata del Salone Auto Torino, la manifestazione a cielo aperto nel cuore della città con le ultime novità del settore per fornire ai visitatori un quadro del percorso intrapreso verso l'elettrificazione.

Salone Auto Torino organizzato dal presidente Andrea Levy, che ha inaugurato la manifestazione con il taglio del nastro insieme ad autorità e i top manager dei gruppi auto, ha raccolto l'adesione di 50 brand, di cui un terzo cinesi. Oltre 100 i modelli esposti, fra cui diverse anteprime. Le vetture sono schierate nell'area tra piazza Castello dove spiccano i numerosi stand di Stellantis e DR Automobiles presenti con tutti i loro brand, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali. In Piazza Castello è possibile effettuare il test drive di diversi modelli. Salone Auto Torino sarà visitabile gratuitamente fino a domenica e gli organizzatori prevedono la presenza di 500mila visitatori.