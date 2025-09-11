ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2025

Salis: preoccupati per incolumità italiani su Global Sudum Flotilla

Milano, 11 set. (askanews) - "Le notizie che arrivano sono preoccupanti anche in relazione all'escalation internazionale che c'è stata con nuovi attacchi di Israele, quello che è successo a Doha, siamo molto preoccupati per l'incolumità dei nostri connazionali quindi chiediamo al governo di seguire da vicino questa spedizione". Così la sindaca di Genova Silvia Salis sulla partenza dall'Italia delle barche che partecipano al progetto Global Sudum Flottila per portare aiuti a Gaza ai palestinesi sotto embargo e sotto le bombe di Israele.

