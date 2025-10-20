Salis: per centrosinistra non è ora di attaccare ma di fare proposte

Roma, 20 ott. (askanews) - Per il centrosinistra non è il momento di "attaccare" ma di fare proposte, lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis a margine dell'evento "È possibile cambiare davvero?", organizzato a Roma dall'assessore Alessandro Onorato.

"Sono qui per dire che non siamo contro qualcuno o qualcosa, ma siamo a favore. Essere progressisti in questo momento vuol dire non essere contro, ma essere a favore del futuro, a fianco delle persone".

"Io - ha spiegato - non credo che sia il caso di attaccare, io credo che si debba proporre una politica diversa. Una politica di proposta, non 'una parte contro l'altra'. In questa politica urlata, di polemiche, devi parlare di quello che hai da dare, non di quello che hai più degli altri, perché le persone devono credere in te e nel tuo progetto".

Ha concluso la Salis: "Questo a Genova ha funzionato, ho cercato di volare alto, su una campagna elettorale becera della destra con toni che non voglio ricordare e questo credo che la cittadinanza lo abbia apprezzato".