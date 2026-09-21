Salis: il campo progressista è pronto a governare il Paese

Genova, 21 set. (askanews) - "Essendo parte del campo progressista come sindaca ma prima ancora come elettrice, penso che sia un campo pronto a governare. Detto questo, bisogna ritornare a parlare al cuore delle persone e non volare troppo alti". Lo ha affermato la sindaca di Genova, Silvia Salis, rispondendo alla domanda di un giornalista sul campo largo, a margine di una conferenza stampa sul Fuori Salone Nautico 2026 a Genova.

"Negli anni - ha aggiunto la prima cittadina - un po' questa distanza della sinistra dal cuore delle persone l'abbiamo pagata e ora non dobbiamo più fare questo errore. Noi non dobbiamo parlare alla pancia, non dobbiamo stimolare la paura e sentimenti negativi di aggressività, però dobbiamo ritornare a parlare al cuore delle persone. In questo senso credo che la sinistra possa ritrovare la sua identità".