Salesforce mette l'AI al servizio della Pubblica Amministrazione

Roma, 20 nov. (askanews) - È l'intelligenza artificiale ormai a prevalere nella nostra vita. Dalle semplici ricerche ad attività di lavoro ed analisi più complesse, un sistema che ha rivoluzionato la vita di molti. Ma è con la pubblica amministrazione lo scontro più duro da affrontare, da sempre grande cruccio degli italiani. Oggi alle istituzioni si richiede sempre più rapidità, efficienza e produttività, in un contesto in cui le aspettative sono crescenti ed il tempo è sempre meno. Semplificare e snellire la macchina burocratica è una sfida che Salesforce ha deciso di affrontare, lanciando Agentoforce fo Public Sector, una soluzione che affianca ai dipenditi pubblici un supporto digitale tramite agenti AI che possono gestire autonomamente attività ripetitive e dispendiose. Abbiamo parlato con Paolo Bonanni, Area Vice President Public Sector Italia di Salesforce:

"La pubblica amministrazione nei prossimi anni dovrà affrontare una sfida senza precedenti e non stiamo parlando di una sfida tecnologica ma di una vera e propria crisi nel mondo del lavoro all'interno della pubblica amministrazione. La leva tecnologica, l'intelligenza artificiale è sicuramente lo strumento che la pubblica amministrazione sta adottando per mantenere la sua sostenibilità. Non si parla quindi più solo di efficienza e di produttività ma si parla di continuare affinché la macchina pubblica possa operare e fornire i servizi a noi cittadini".

La capitale ha accolto al Rome Cavalieri Hotel l'evento "Public Sector Innovation Day. Una giornata in cui il mondo della pubblica amministrazione ha incontrato l'innovazione con le testimonianze di chi ha già avuto modo di integrare sistemi AI e quanto questo possa semplificare non solo la vita del cittadino, ma anche il lavoro del dipendente. È poi intervenuta Cecilia Colasanti, Chief Information Officer di ISTAT:

"Relativamente alla IA agentica ci siamo concentrati sul nostro punto unico di contatto, un progetto che ha qualche anno e che ha trovato il suo culmine con l'introduzione dell'agent force, proprio lo scorso mese. In pratica un assistente virtuale aiuta sia i nostri rispondenti sia i nostri utenti nella ricerca delle indicazioni per trovare il servizio più adeguato alle loro esigenze".

Un mondo che cambia e che nei prossimi anni sarà in grado di rivoluzionare qualsiasi settore, anche quelli più complessi come l'amministrazione pubblica.