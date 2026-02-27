Sala: salgono a due le vittime morte nell'incidente del tram a Milano

Milano, 27 feb. (askanews) - Le vittime morte nell'incidente che ha coinvolto un tram deragliato in centro a Milano salgono a due. Lo ha confermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Nelle immagini prima delle dichiarazioni del sindaco, il momento dell'estrazione dal tram del corpo della seconda vittima.

"E' deceduto anche un altro dei feriti che erano stati ricoverati in codice rosso", ha detto Sala. "Pare non sia stata una questione tecnica ma molto legata al conducente", che era in servizio da un'ora e non era in straordinario, ha aggiunto. Ora l'uomo si trova in ospedale ma sarebbe in buone condizioni.

Secondo quanto riferito dal sindaco, le vittime morte sarebbero un residente italiano di Abbiategrasso, del 1966, e un immigrato di cui non ha fornito altre indicazioni. Secondo Sala, una delle due stava attraversando la strada al momento dell'incidente mentre l'altra era sul tram.