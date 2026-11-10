Sala: per Milano la musica è fondamentale anche per il turismo

Milano, 10 nov. (askanews) - "Per Milano, per i milanesi, per i turisti, la musica è fondamentale, non è una dichiarazione di principio. Noi basiamo molto nella nostra offerta culturale sulla musica. C'è Mito, c'è Piano City, c'è Jazzmi e poi c'è la Music Week. Una piccola cosa ma significativa, la maggior parte degli eventi saranno gratuiti, quindi in questo momento assolutamente bene". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala alla presentazione della Milano Music Week, dal 16 al 22 novembre 2026, promossa da Comune di Milano - Cultura, AssoConcerti, Assomusica, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE.

Il primo cittadino ha poi ribadito il ruolo cruciale della cultura e della musica associato al turismo.

"A volte c'è dibattito sul turismo, troppo o troppo poco, l'overtourism, in realtà il problema del turismo è trovare una ragione. Non voglio parlare di turismo di qualità, ma è perfetto quando tu riesci ad associare la città che vuoi visitare con qualcosa che è tuo interesse. Obiettivamente c'è un turismo musicale che negli anni è esploso. Ecco io penso che sia un turismo molto buono, che abbia molto senso e su cui noi dobbiamo continuare a investire. Questa settimana andrà esattamente in quella direzione" ha concluso.

Con la direzione artistica di Linus, la Milano Music Week diventa il punto d'incontro tra arte e industria musicale nazionale, con un evento diffuso che attraversa la musica nelle sue diverse epoche, fino a immaginarne il futuro. Davvero tantissimi gli appuntamenti: Dalla celebrazione dei cinquant'anni di Punk e Disco Music, al dialogo tra Milano e il Festival di Sanremo, dall'omaggio a Ornella Vanoni a un anno dalla sua scomparsa, fino agli approfondimenti sullo stato di salute di tutti i comparti dell'industria musicale, con un focus sulla parità di genere e inclusività.