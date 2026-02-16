ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Sala: Bastoni ha sbagliato, ma censori simulatori incredibili

Milano, 16 feb. (askanews) - "Certamente" il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni "ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto simulzioni incredibili, ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili. È chiaro che adesso io sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano perche scatenano poi una rabbia, una violenza sui social che ha degli effetti negativi. Detto ciò è chiaro che Bastoni ha sbagliato, ma lo sa anche lui, essendo un ragazzo intelligente". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito dell'episodio di Inter-Juventus di sabato sera che ha portato all'espulsione del bianconero Pierre Kalulu.

