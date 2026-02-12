Sagrada Familia, la torre più alta è quasi pronta

Barcellona, 12 feb. (askanews) - Dopo oltre 140 anni di lavori, la torre centrale della Sagrada Familia è vicina al completamento. Nei prossimi giorni sarà installato il braccio superiore della croce che porterà l'altezza a 172,5 metri, la chiesa più alta del mondo. L'inaugurazione è prevista a giugno, nel centenario della morte di Antoni Gaudì.

"Con la collocazione della croce saremo quasi all'80% dell'insieme costruito", dice Jordi Faulì, architetto capo.

La nuova croce tridimensionale, progettata per riflettere la luce, completerà la torre di Cristo, simbolo dell'intero complesso. Lo spiega Mauricio Cortés, architetto del cantiere: "Si tratta di un elicoide, è come una scala a chiocciola, una superficie che ruota man mano che sale".

La basilica ha già superato in altezza il duomo di Ulm, in Germania. La sua cima, però, resterà sotto i 177 metri del monte Montju c, in coerenza con l'idea di Gaudì di non superare l'opera della natura.

Ma il completamento dell'opera è ancora lontano. Al centro del dibattito c'è la futura facciata della Gloria, che secondo il progetto dovrebbe essere preceduta da una grande scalinata e da una piazza. La realizzazione comporterebbe l'abbattimento di edifici abitati.

Ne parla Salvador Barroso, presidente dell'associazione dei residenti: "Non esiste un progetto di Gaudì per quelle scale, né per l'insieme del tempio la cui conclusione prevede diverse soluzioni, e le attuali proposte furono disegnate per la prima volta dagli assistenti di Gaudì nel 1906".

Il confronto ora passa anche dal Comune di Barcellona, chiamato a trovare una soluzione tra la prosecuzione del progetto storico e le richieste dei residenti.