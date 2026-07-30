Sagra Musicale Umbra, Enrico Bronzi presenta l'81esima edizione

Milano, 30 lug. (askanews) - "La Sagra Musicale Umbra ritorna nel 2026 con un'edizione legata al tema dell'infanzia e della giovinezza. Avremo ospiti internazionali come il flautista Emanuel Pau, la pianista Angela Yuit o il duo pianistico Tal& Groethuysen. Il vero motore della rassegna è il tema e i repertori che, come d'abitudine, andranno dal recital pianistico alla musica da camera, alla musica sinfonica fino alla grande musica corale. Una delle novità è la presenza di due residenze: una dell' ensemble "L' Appassionata", che riunisce i migliori strumentisti ad arco italiani delle nuove generazioni, e l'altra della pianista Martina Consonni, una grande pianista in ascesa, in questo momento impegnata sia nel recital solistico sia nella musica da camera" così Enrico Bronzi, direttore artistico della Sagra Musicale Umbra, presenta l'81esima edizione della manifestazione. Dal 19 settembre al 3 ottobre nei luoghi più suggestivi dell'Umbria oltre 30 appuntamenti fra concerti e incontri. Spazio anche all'arte con l'opera elettroacustica "Cantico delle Creature" di Yuval Avital, artista multimediale e compositore israeliano di rilievo internazionale, poliedrico e sperimentatore di arti visive e sonore.