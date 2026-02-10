Safer Internet day, Microsoft: truffe online grande timore italiani

Milano, 10 feb. (askanews) - Le truffe sono al primo posto delle preoccupazioni degli italiani online (38%), seguite da cyberbullismo e abusi (33%). Per difendersi chiedono più regolamentazione: il 61% vorrebbe sui social media misure più severe sui contenuti.

Lo dice la nuova edizione della Global Online Safety Survey di Microsoft, condotta tra giugno e luglio 2025 su un campione di oltre 14.700 persone in 15 Paesi, tra cui l'Italia, diffusa in occasione del Safer internet day (10 febbraio).

A livello globale i più consapevoli dei rischi stanno diventando gli adolescenti, i più esposti: il 74% ne parla più spesso con i genitori e segnala gli incidenti. Le paure più grandi? L'incitamento all'odio rimane il rischio più comune (35%). Crescono anche i timori legati all'uso improprio dell'AI (91%) e crolla la fiducia nella capacità di identificare immagini false, dal 46% al 25%: troppo realismo.