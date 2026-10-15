Sacha Baron Cohen's porta Ali G sul red carpet e scherza su Trump

Los Angeles, 15 ott. (askanews) - Il mondo è andato a rotoli.... ci sono guerre, il Covid, la gente ascolta Ed Sheeran più di quanto non lo facesse in passato, i Coldplay esistono ancora... È davvero deprimente

Innanzitutto mi deve parecchi soldi perché quando ho incontrato Donald Trump, lui era senza un soldo. La cosa successiva che ricordo è che mi ha rubato l'idea del guanto da gelato (bizzarra proposta fattagli in tv di un guanto speciale per mangiare il gelato senza sporcarsi).... Io me ne vado, torno, e lui è un miliardario. Sappiamo tutti che l'ho costruito io....

Irriverente come sempre, Sacha Baron Cohen è arrivato sul red carpet a Los Angeles nei panni di Ali G per la premiere "Ali G: Who Iz I?". Tuta gialla, catena al collo, il comico ha portato al cinema uno dei suoi personaggi più famosi in un mockumentary che segna il suo debutto alla regia.

Presentato per la prima volta nel 1998 e noto per le sue interviste-parodie con personaggi pubblici tra cui Donald Trump, il rapper immaginario punta a trovare ancora un ruolo di spicco nell'universo comico.

"Il mondo è andato a rotoli.... ci sono guerre, il Covid, la gente ascolta Ed Sheeran più di quanto non lo facesse in passato, i Coldplay esistono ancora... È davvero deprimente" ha ironizzato. A alla domanda sull'intervista di Ali G a Donald Trump nel 2003, ha risposto: "Innanzitutto mi deve parecchi soldi perché quando ho incontrato Donald Trump, lui era senza un soldo. La cosa successiva che ricordo è che mi ha rubato l'idea del guanto da gelato (riferendosi alla bizzarra proposta commerciale fattagli in tv di un guanto speciale per mangiare il gelato senza sporcarsi le mani).... Io me ne vado, torno, e lui è un miliardario. Sappiamo tutti che l'ho costruito io....".