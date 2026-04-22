Sace accende il nuovo logo sulla Terrazza del Made in Italy

Milano, 21 apr. (askanews) - Sulla Terrazza del Made in Italy affacciata sul Duomo, Sace ha acceso la nuova insegna luminosa del gruppo e ha rilanciato, durante la Design Week, il proprio ruolo di partner per l'export e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'iniziativa, battezzata "Design Export Night", ha riunito a Milano imprese, partner istituzionali e stakeholder in un contesto pensato per rafforzare relazioni e confronto sul ruolo dell'export come leva di crescita per il sistema produttivo.

"Per Sace, spiega il presidente Guglielmo Picchi - questa è un'occasione di incontro estremamente importante in una delle città più dinamiche d'Europa in una settimana estremamente importante, la settimana del Design. Sace da sempre è insieme alle imprese, le sostiene nel loro percorso di internazionalizzazione. Continuiamo a farlo. Questa serata è un'occasione per incontrarci, ascoltare le imprese e dare tutte le risposte che Sace può dare in termini di supporto. Sace è qui per trasformare tutti i rischi in opportunità e accompagnare le imprese a essere sempre più innovative, a vedere tutti quegli strumenti finanziari che le permettono di essere competitive sui mercati internazionali".

Al centro della serata anche la rete degli Export Advisors, che segue le aziende nei percorsi di crescita sui mercati esteri. Il messaggio di Sace è quello di una struttura che, in una fase di mercati più instabili e competitivi, punta ad affiancare le imprese con consulenza, strumenti finanziari e lettura delle alternative possibili.

"Sace è sicuramente uno dei migliori consulenti che le imprese italiane possono trovare per affrontare i mercati. È vero, ci sono delle instabilità, non è niente di nuovo. Da sempre ci sono instabilità sui mercati internazionali. Quello che Sace può fare - conclude Picchi - è consigliare mercati alternativi, prodotti alternativi, aiutare l'innovazione delle imprese diversificando e innovando per poter continuare a essere competitive e, diciamo, rendere trascurabili quei mercati dove ci sono tensioni in questo momento".