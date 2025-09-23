ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Sacchi di sabbia e sigilli, Hong Kong si prepara al tifone Ragasa

Milano, 23 set. (askanews) - Gli operai installano sacchi di sabbia e barriere anti-inondazione in una zona residenziale di Hong Kong, mentre le finestre vengono sigillate con nastro adesivo per contro eventuali schegge di vetro in attesa del super tifone Ragasa. Le autorità di Hong Kong hanno lanciato l'allarme per una "grave minaccia" paragonabile ad alcune delle tempeste più distruttive della storia recente della città. All'aeroporto internazionale di Hong Kong centinaia di voli sono stati cancellati.

