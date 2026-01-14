Ryanair attacca lo "stupido" Belgio sulle tasse sui passeggeri

Milano, 14 gen. (askanews) - Ryanair ha annunciato che taglierà i voli in Belgio, in particolare presso il suo principale hub europeo, l'aeroporto di Charleroi, a causa delle "tasse assurde" delle autorità belghe. Il ceo della compagnia aerea low cost Michael O'Leary ha attaccato il Belgio per aver aumentato le tasse sul trasporto aereo, nonostante altri paesi europei abbiano ridotto le tasse per alimentare la crescita.

"Annunciamo oggi di aver tagliato 1,1 milioni di posti dai nostri voli, principalmente sulla rotta Bruxelles-Charleroi per il 2026. E intendiamo continuare con questi tagli se la città di Charleroi andrà avanti con la sua folle idea di imporre una tassa di viaggio di 3 euro ai passeggeri all'aeroporto di Charleroi", ha dichiarato O'Leary.

"E la cosa straordinaria della stupidità del governo belga è che ha avuto questa idea visionaria di aumentare le tasse sui passeggeri, in un momento in cui quasi tutti gli altri paesi europei stanno abolindo le tasse di viaggio e quelle ambientali. Guidati in particolare dal governo svedese, patria di Greta Thunberg, e da adolescenti che avrebbero dovuto dedicare più tempo a scuola a imparare nozioni, invece di perdere tempo con gli scioperi studenteschi", ha aggiunto il patron di Ryanair.

"Quindi congratulazioni, Belgio! Vi siete appena sparati non in un piede, ma in entrambi, con queste tasse stupide che genereranno pochissimi soldi e non avranno comunque alcun impatto sul vostro bilancio", ha concluso O'Leary.