Rutte: necessarie "solide garanzie di sicurezza" per l'Ucraina

Kiev, 22 ago. (askanews) - Nel corso di una conferenza stampa congiunta col presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Kiev, il Segretario generale della Nato Mark Rutte ha chiesto "solide" garanzie di sicurezza per l'Ucraina, per assicurare che la Russia rispetti qualsiasi potenziale accordo di pace e "non tenti mai più di prendere un chilometro quadrato dell'Ucraina".

Le nuove garanzie saranno diverse rispetto a quanto concordato a Budapest e Minsk, ha aggiunto Rutte. "Il Memorandum di Budapest e Minsk non hanno fornito tali garanzie di sicurezza. Quindi sappiamo chiaramente cosa non dovrebbe esserci, e ora stiamo lavorando insieme - Ucraina, Europa, Stati Uniti - per garantire che le garanzie di sicurezza siano di un livello tale che Vladimir Putin non tenterà mai più di attaccare l'Ucraina", ha detto Rutte.

