Rutte: la Nato rafforzerà le forze sul fianco orientale

Milano, 12 set. (askanews) - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato che l'alleanza rafforzerà la difesa del suo fianco orientale in seguito all'intrusione di droni russi nello spazio aereo polacco questa settimana.

"La Nato sta lanciando Eastern Sentry per rafforzare ulteriormente la nostra posizione lungo il fianco orientale", ha dichiarato Rutte in una conferenza stampa congiunta con il comandante in capo della NATO in Europa, il generale statunitense Alexus Grynkewich.

"Questa attività militare inizierà nei prossimi giorni e coinvolgerà una serie di risorse di alleati tra cui Danimarca, Francia, Regno Unito e Germania", ha affermato Rutte.