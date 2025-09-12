ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

Rutte: la Nato rafforzerà le forze sul fianco orientale

Milano, 12 set. (askanews) - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato che l'alleanza rafforzerà la difesa del suo fianco orientale in seguito all'intrusione di droni russi nello spazio aereo polacco questa settimana.

"La Nato sta lanciando Eastern Sentry per rafforzare ulteriormente la nostra posizione lungo il fianco orientale", ha dichiarato Rutte in una conferenza stampa congiunta con il comandante in capo della NATO in Europa, il generale statunitense Alexus Grynkewich.

"Questa attività militare inizierà nei prossimi giorni e coinvolgerà una serie di risorse di alleati tra cui Danimarca, Francia, Regno Unito e Germania", ha affermato Rutte.

CRONACA
37
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi