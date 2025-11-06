ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

Rutte: la minaccia russa non finisce con la guerra in Ucraina

Bucarest, 6 nov. (askanews) - La decisione dei leader della NATO di investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035 è "storica", ha affermato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte durante una conferenza sulla difesa a Bucarest, in Romania. La NATO si trova ad affrontare "minacce reali e durature", ha aggiunto. "La guerra immotivata della Russia contro l'Ucraina è l'esempio più evidente della minaccia, ma il pericolo rappresentato dalla Russia non finirà con questa guerra", ha detto Rutte.

"E la Russia non è sola nei suoi sforzi per minare le regole globali. Come sapete, sta collaborando con la Cina, con la Corea del Nord, con l'Iran e altri. Stanno aumentando la loro difesa e questa collaborazione è a livelli senza precedenti. Si stanno preparando a uno scontro a lungo termine. Non possiamo essere ingenui, dobbiamo essere preparati".

