Rutte è giunto a Kiev, a poche ore da altro massiccio attacco russo

Kiev, 3 feb. (askanews) - Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte è arrivato a Kiev, poche ore dopo un altro massiccio attacco russo che ha lasciato alcune zone della capitale senza riscaldamento a causa di temperature gelide da record e all'indomani dello scadere della tregua richiesta dal capo di stato Usa Donald Trump.

Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno deposto delle candele nella piazza centrale di Kiev, davanti a un monumento improvvisato in memoria dei soldati ucraini uccisi dall'inizio dell'invasione russa.

