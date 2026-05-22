Rutte: accolgo con favore annuncio Trump su truppe in Polonia

Helsingborg (Svezia), 22 mag. (askanews) - Il segretario generale della Nato Mark Rutte, arrivando alla riunione dei ministri degli Esteri Nato a Helsingborg, in Svezia, ha detto oggi di aver accolto con molto favore l'annuncio sul mantenimento dell'impegno statunitense nell'Alleanza con 5mila militari che verranno allocati in Polonia, ma ha ribadito che il processo di rafforzamento del pilastro europeo della difesa proseguirà comunque.

"Accolgo molto favorevolmente l'annuncio di ieri", ha detto Rutte, sottolineando tuttavia che "la strada che stiamo percorrendo è quella di un'Europa più forte e di una Nato più forte, assicurandoci che, col tempo e passo dopo passo, diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, come siamo stati per così tanto tempo, ovvero gli Stati Uniti".