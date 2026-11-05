Russo (Aifa): opportunità da sviluppo ricerca scientifica tecnologica

Roma, 5 nov. (askanews) - "Viviamo in un contesto che sta assistendo a uno sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica impressionante, che è partita con lo studio del DNA e che sta aprendo delle opportunità di cura e di sviluppo di cure come non accadeva in precedenza. Questo pone delle sfide importanti sia per gli organismi regolatori ma anche per i servizi sanitari, quindi per poter gestire poi dopo la sostenibilità dell'accesso a queste terapie e soprattutto anche l'esigenza di renderle disponibili il prima possibile per i pazienti che ne hanno bisogno".

Così Pierluigi Russo direttore tecnico scientifico Aifa a margine della seconda edizione dell'Urania Policy and Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.

"È un cambio probabilmente paradigmatico che impegna non soltanto nuovi modelli di ricerca ma anche un approccio regolatorio che noi stiamo cercando di gestire al meglio, quindi con un'evoluzione anche di questo modello regolatorio, in questo senso - ha aggiunto - anche le caratteristiche dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che è un'agenzia italiana del farmaco nel contesto europeo anche un po' atipica, che unisce insieme la dimensione regolatoria con l'accesso e la sostenibilità, è sicuramente un approccio che è osservato con grande attenzione a livello europeo".