Russia: "Vertice dei volenterosi è coalizione dei guerrafondai"

Mosca, 13 lug. (askanews) - La Russia definisce il vertice di Parigi, che riunisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i suoi principali alleati - la cosiddetta "Coalizione dei volenterosi" - "coalizione dei guerrafondai". "Si cullano nella profonda illusione che sia possibile infliggere una sconfitta strategica al nostro Paese", afferma il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov.

"Direi che è una coalizione di guerrafondai, direi che è una coalizione di guerrafondai. È quel gruppo di Paesi che non vuole la pace e vuole proseguire la guerra. E si illudono profondamente di poter infliggere una sconfitta strategica al nostro Paese", ha dichiarato Peskov.

"Naturalmente monitoreremo la situazione molto da vicino. Sono Paesi che stanno intraprendendo azioni ostili contro la Russia, quindi seguiremo la vicenda con grande attenzione", ha aggiunto.