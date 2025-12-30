ULTIME NOTIZIE 30 DICEMBRE 2025

Russia, un'abbondante nevicata imbianca il centro di Mosca

Mosca, 30 dic. (askanews) - Un'abbondante nevicata ha imbiancato il centro di Mosca. Il Cremlino e la Piazza Rossa sono coperti di neve, l'intensa perturbazione continua a portare neve nella capitale russa dove si registrano temperature 5-10 gradi sotto lo zero anche di giorno. Malgrado la relativa normalità, i cartelli sul divieto di uso di droni e le candele accese davanti alle foto dei soldati morti al fronte ricordano che si è quasi al quarto anno della guerra scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina voluta dal presidente Vladimir Putin.

