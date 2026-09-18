Russia sequestra attività e beni di Nestlé, Auchan ed ex Leroy Merlin

Roma, 18 set. (askanews) - Le autorità russe hanno messo sotto controllo temporaneo le attività e i beni del colosso alimentare svizzero Nestlé e di tre gruppi francesi; una mossa che venerdì il Cremlino ha difeso come misura giustificata contro aziende riconducibili a "paesi ostili" che sostengono l'Ucraina.

Un decreto firmato dal presidente Vladimir Putin ha trasferito le attività in Russia di Nestlé, del gruppo francese della grande distribuzione Auchan e dell'ex catena di bricolage Leroy Merlin - ora nota come Lemana Pro - a una società denominata LEV Management (con un capitale sociale di appena 15.000 rubli, circa 155 euro.)

Il decreto, emanato nella tarda serata di giovedì, riguarda anche le filiali russe del gruppo logistico francese FM Logistic. La testata investigativa Novaya Gazeta Europe ha riferito che la LEV Management è stata costituita solo alla fine del 2025 ed è guidata da un generale del Ministero dell'Interno russo.