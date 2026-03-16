Russia, Renzi: Cirielli? Dite a Tajani di svegliarsi

Firenze, 16 mar. (askanews) - "Penso che qualcuno dovrebbe dire a Tajani che fa il ministro degli Esteri. Quindi diteglielo con le buone, diteglielo con dolcezza, non vorrei che ci rimanesse male ma dite a Tafani che tra un drone e l'altro, è ministro degli Esteri". Lo ha detto il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a Firenze, rispondendo ai giornalisti sull'incontro tra il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e l'ambasciatore russo a Roma Aleksej Vladimirovich Paramonov.

"Non chiedo che sappia cosa fanno gli israeliani quando bombardano in Iran, a lui non lo dicono, ma almeno sapere cosa fa il suo viceministro, per Tajani potrebbe essere un'idea. Quindi, svegliate il soldato Tajani", ha concluso Renzi.