09 MARZO 2026

Russia, Putin: "Pronti a collaborare con europei su energia"

Milano, 9 mar. (askanews) - La Russia è pronta a collaborare con gli europei per le forniture di petrolio e gas, ma sono necessari segnali di disponibilità, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

"Siamo pronti a collaborare con gli europei, ma abbiamo bisogno di segnali da parte loro che indichino che sono pronti e disposti a collaborare con noi e che garantiranno questa stabilità", ha affermato Putin durante un incontro sulla situazione del mercato mondiale del petrolio e del gas.

"Voglio sottolineare che la Russia è - e lo ripeto - un fornitore affidabile di risorse energetiche. Lo è sempre stato. Continueremo, naturalmente, a fornire petrolio e gas a paesi che sono a loro volta partner affidabili. Penso in particolare ai nostri partner nella regione Asia-Pacifico, ma anche ai paesi dell'Europa orientale, come Slovacchia e Ungheria", ha concluso.

ESTERI
