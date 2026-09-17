ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2026

Russia, Meloni: non bisogna rispondere a provocazioni Mosca

Roma, 17 set. (askanews) - Per quanto riguarda la Russia "penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni, nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perchè io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando" ed è "perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato e promesso al suo popolo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Oslo, durante le dichiarazioni con il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store.

"Quindi - ha aggiunto - noi dobbiamo chiederci a chi conviene una eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi