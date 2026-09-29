Russia: "Iran non si ritiri dal Trattato non proliferazione nucleare"

Mosca, 29 set. (askanews) - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia "non vorrebbe vedere l'Iran ritirarsi" dal Trattato di non proliferazione nucleare. Le osservazioni di Peskov arrivano dopo che l'agenzia di stampa iraniana Fars ha citato il vicepresidente del parlamento, Ali Nikzad, secondo il quale Teheran starebbe "valutando il progetto di abbandonare il TNP come una priorità urgente".

"Abbiamo effettivamente sentito tali dichiarazioni da parte del vicepresidente del Parlamento (iraniano, Ali Nikzad). Questa affermazione richiede ulteriori chiarimenti. Non vorremmo vedere l'Iran ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). Consideriamo il TNP una pietra miliare della non proliferazione e auspichiamo che l'Iran rimanga una parte importante e responsabile di questo trattato", ha affermato Peskov.