Russia, il voto a Belgorod vicino al confine con l'Ucraina

Belgorod (Russia), 18 set. (askanews) - Si vota, tra misure di sicurezza rafforzate, anche nella città di confine russa di Belgorod, nella regione vicino all'Ucraina da sempre fra le più colpite dalle controffensive di Kiev contro l'invasione della Russia. Gli abitanti si sono recati alle urne per le prime elezioni parlamentari in Russia da quando Mosca ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022. Sono stati candidati solo i partiti che sostengono sia Putin sia la campagna militare del Cremlino. Il voto di tre giorni in Russia per la camera bassa del Parlamento, la Duma di Stato, molto probabilmente vedrà il presidente Vladimir Putin rafforzare il suo potere dopo già 26 anni alla guida del Paese.

L'Unione europea ha denunciato il clima di "repressione sistematica e istituzionalizzata" che circonda le elezioni russe, accusando le autorità per il tentativo "di escludere qualsiasi forza di opposizione democratica".

Intanto nella regione russa di confine, due civili sono stati uccisi e altri 14 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore in attacchi delle forze armate ucraine, ha denunciato Mosca. Attacchi in risposta all'intensificarsi di quelli russi: un allarme drone ha portato nelle ultime ore alla chiusura dell'area intorno all'ambasciata americana a Copenaghen e un missile ha colpito un treno suburbano nella regione ucraina di Kharkiv, provocando almeno due feriti.