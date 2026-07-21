Russia-Gb, Mosca: niente speranze che con Burnham migliorino relazioni

Milano, 21 lug. (askanews) - Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire "alcuna speranza" di un miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'ascesa al potere di Andy Burnham, denunciando il "sostegno" del nuovo primo ministro britannico all'Ucraina. "Con l'arrivo del nuovo primo ministro del Regno Unito, una delle prime misure adottate da quest'ultimo è stata quella di rilasciare dichiarazioni in cui esprimeva il suo sostegno all'Ucraina e, di conseguenza, la sua intenzione di fare tutto il possibile per continuare la guerra. Questo è, ovviamente, un fatto di cui prendiamo atto", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitriy Peskov.