ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2026

Russia e Corea del Nord inaugurano il primo collegamento stradale

Mosca, 7 set. (askanews) - Russia e Corea del Nord hanno inaugurato un ponte stradale che collega i due Paesi alleati. L'infrastruttura attraversa il fiume Tumaniya, noto anche come fiume Tumen, che segna il confine tra Corea del Nord, Cina e Russia nell'Estremo Oriente. Costruito in circa 16 mesi, il ponte, lungo un chilometro, "simboleggia l'aspirazione a rafforzare le relazioni di amicizia e buon vicinato" tra Mosca e Pyongyang.

"Le relazioni tra Russia e Corea del Nord hanno raggiunto un livello senza precedenti di partenariato strategico globale", ha sottolineato il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin durante la cerimonia di inaugurazione del ponte, svoltasi in videoconferenza. In precedenza, Russia e Corea del Nord erano unite solo tramite collegamenti aerei e ferroviari.

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