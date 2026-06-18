Russia, droni ucraini su Mosca: fiamme in raffineria

Milano, 18 giu. (askanews) - Mosca si è svegliata questa mattina sotto un massiccio attacco di droni, con esplosioni in diversi punti della città e colonne di fumo nel cielo. Si tratta del più grande attacco mai condotto dall'Ucraina contro la capitale russa; ha provocato incendi dentro e intorno alla città e ha costretto all'evacuazione del principale aeroporto del paese, secondo le autorità. Secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin e diversi canali di monitoraggio, decine di droni hanno preso di mira la capitale russa e avrebbero colpito per la seconda volta in tre giorni la raffineria di petrolio di Mosca, provocando un vasto incendio.

Sobyanin ha dichiarato che le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 52 droni diretti verso Mosca.