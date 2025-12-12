ULTIME NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

Russia: condominio danneggiato da attacco con droni vicino a Mosca

Mosca, 12 dic. (askanews) - Un condominio è stato danneggiato da un attacco notturno con un drone a Tver, a meno di 200 chilometri a nord-ovest di Mosca e a circa 45 km dalla residenza presidenziale statale della Russia, nel Parco Nazionale di Zavidovo. Almeno sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, ha dichiarato il governatore della regione, quattro delle quali sono state ricoverate in ospedale. Secondo il Ministero della Difesa russo, tre droni ucraini sono stati abbattuti sopra Tver durante la notte e 90 in tutta la Russia.

